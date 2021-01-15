شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة مساجد المنيا يؤكدون شرعية إخراج الزكاة مبكرة لدعم مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أئمة وخطباء مساجد في المنيا شرعية استخراج الزكاة مبكرا خلال هذه الأيام، لكونها من الأيام الشدائد التي يجوز فيها إخراج الزكاة مبكرا لدعم مصابي وباء كورونا، والحد من انتشاره، بالإضافة إلى إعانة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها الوباء.

وطالب أئمة وخطباء مساجد المنيا خلال خطبة الجمعة، المصليين بضرورة التعاون والتكاتف والتبرع لتوفير الأكسجين والأدوية للمصابين.

من جانبه قال الشيخ سلامه عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن الخطبة كانت بعنوان «فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي». مؤكدا على تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، لمواجهة وباء كورونا المستجد، وتنفيذ تعليمات وزير الأوقاف.