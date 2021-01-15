شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تعلن استعدادها لتنفيذ مشروع «قرية متعلمة» مع 4 محافظات أخرى (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة المنيا، لاطلاق وتنفيذ مشروع «قرية متعلمة»، بعد أن اختتم وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، زيارته للمحافظة، بعد مناقشة آلية تنفيذ المشروع مع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استعدادا لتنفيذ المشروع خلال يناير الجاري 2021 وحتى يونية 2023.

ضم الوفد تامر كيرلس المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة، ومي جاب الله نائب مدير الهيئة، وسمير فاضل نائب مدير البرنامج، وأحمد عبدالحميد مدير عمليات برنامج الصداقة، وبحضور، هيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

طالب «القاضي» الوفد خلال الاجتماع بالعمل في القرى الأكثر احتياجا بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.

أوضح مدير هيئة انقاذ الطفولة، أن مشروع قرية متعلمة يهدف إلى دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي في القرى المستهدفة من خلال توفير تعليم ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن.

وأعلن سمير فاضل، نائب مدير البرنامج بالهيئة، أن المشروع يتم تنفيذه في محافظات أسيوط وسوهاج والبحيرة والمنيا، ويعمل في محافظة المنيا على 3 مراحل، ويستهدف 481 مدرسة مجتمع ذات الفصل الواحد من خلال 962 فصل وحوالي 12006 سيدة، وبالشراكة مع جمعيتين ومن خلال 30 جمعية قاعدية.

أكد «القاضي»، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.