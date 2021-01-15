شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين: الطماطم والبطاطس بـ2.5 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الجمعة:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 5 والفلفل الألوان 20 والليمون 17 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.

- التفاح السكرى 24 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدي 11 جنيهًا.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد «أسود» بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالي 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

- البسلة 8 جنيهات.

- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.