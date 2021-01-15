شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية أبوراشد مركز كفر سعد، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت منى الأطروشى مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات، وجاري تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية، وكهرباء المنازل .

قالت: إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفتت إلى أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء. وأشارت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.