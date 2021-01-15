شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى يقدم شيشة في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها حملة استهدفت الحملة المقاهي والكافتيرات بالمدينة للتفتيش على مدى تنفيذ الإجراءات الوقائية ومنع تقديم الشيشة.

أسفرت الحملة عن ضبط مقهى يقدم الشيشة وعلى الفور تم مصادرة كافة الأدوات المقهى وغلقه وتحرير محضر لصاحبه.

في السياق متصل، تصدت الحمله للمتعدين على الأرصفة في مدينة بنها وتم إخلاء الأرصفة والميادين من الباعة الجائلين وفض الأسواق والتجمعات العامة للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة وتم فض معرض بنادي الري والتحفظ على البضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع رئيس مدينة ومركز بنها أعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا وقامت الوحدة المحلية بحملة تطهير حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين المترددين على الوحده المحليه لمدينة ومركز بنها وتطهير بعض المصالح الحكومية.

غلق مقهى يقدم الشيشه فى بنها

غلق مقهى يقدم الشيشه فى بنها

غلق مقهى يقدم الشيشه فى بنها

غلق مقهى يقدم الشيشه فى بنها