شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وتجميل لشوارع أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت استمرار حملة المرافق لمتابعة النظافة والتجميل استهدفت عدة مناطق بالمركز.

وأضاف أنه تم تمهيد طريق أرمنت الأقصر بداية من ساحل الجرف مرورا بنجع عالوه وكوبري زانين وكوبري أبوقرن وموردة السايح وكوبري العمري ومدخل أرمنت الحيط الرئيسي وكوبري الشهيد، وكوبري تمساح ومنطقة الحشايشة ومنطقة مكتب القصب، في حدود مركز الطود بقرية المريس.

وأوضخ «عاشور»، رفع ١٠٠م٣ أتربة وناتج تطهير الترع ومخلفات مباني بطول ٢كم، كما قامت الحملة في أرمنت الوابورات برفع القمامة والمخلفات وإزالة الحشائش، خلف أسوار مستشفى حورس، وطريق السجل المدني، بمعدات الوحدة المحلية للمركز تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز وفتحي العنجيري رئيس مرافق أرمنت الحيط، ومسؤولي الإشغالات ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.