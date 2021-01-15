شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية في 3 مراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية فى 3 مراكز، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية فى مراكز شبراخيت والدلنجات وبدر، على مساحة 375 مترًا مربعًا.

وأكد المحافظ البحيرة أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأرض أملاك الدولة مستمرة لوقف التعديات على الرقعة الزراعية والأرض المملوكة للدولة، وأنه يتم تنسيق الحملات بين كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا.

أوضح «آمنة» إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 175 مترًا فى قريتي لقانة وزمزم بمركز شبراخيت عبارة عن مغسلتي سيارات، وحالتي تعديات بالبناء على الأرض الزراعية فى قرية طيبة بمركز الدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والأسمنت، وعملية صب مبنى دور ثاني علوي بدون ترخيص مبنى على أرض زراعية فى منطقة الفيروز بمركز شبراخيت.

محافظ البحيرة: حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية فى 3 مراكز

محافظ البحيرة: حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية فى 3 مراكز

محافظ البحيرة: حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية فى 3 مراكز

محافظ البحيرة: حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية فى 3 مراكز