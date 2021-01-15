شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة عاجلة لشاب مصاب بكسر مضاعف بعظام الوجه بمستشفي القنايات المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، قيام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفي القنايات المركزي، بمشاركة الدكتور محمد الصياد، والدكتور سعيد سعدون أطباء جراحة الوجة والفكين، والدكتور أحمد عزت أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفى، بإجراء عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لشاب تم تحويله من مستشفى ديرب نجم المركزي، يعاني من كسر مضاعف بعظام الوجه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفى، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.