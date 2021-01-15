شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تطلق خدمة «واتس آب» لتلقى شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تدشين خدمة «واتس آب»، للتواصل مع المواطنين عبر رقم هاتف يتم تخصيصه، لأول مرة في المديرية.

قال «سعدالله»، لـ«المصرى اليوم»، إن الخدمة يتم تقديمها لأول مرة، بهدف تلقى واستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالخدمات التموينية المطلوبة، بدلاً من الحضور إلى مقرات مراكز الخدمة ومنع الزحام وأماكن التجمعات اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتنفيذ إجراءات احترازية وتدابير وقائية من بينها منع التجمعات.

أوضح إطلاق الخدمة في مركز خدمة تموين غرب، كنواة أولى لبدء تعميم الخدمة على مراكز الخدمة على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 7 مراكز منتشرة في ربوع الإسكندرية، بهدف تقديم خدمة سريعة للمواطنين والتعامل مع الشكاوى بشكل فورى من خلال تخصيص فريق فني من الموظفين الذين لديهم إمكانية التعامل مع وسائل السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالشكاوى والخدمات المطلوبة.

وأشار إلى إطلاق نفس الخدمة بمقر المديرية خلال أيام، من خلال ربطها إلكترونيا بالمراكز السبعة بحيث يتم التواصل مع أصحاب المشاكل ومتابعة شكاواهم منذ وصولها على التطبيق وحتى حلها من خلال قيادات المديرية ايضاً إلى جانب مديري الإدارات والمراكز.