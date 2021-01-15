شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 3 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 295 ألفاً و337 ريالا سعودياً، أي ما يوازي مليونا و210 آلاف و881 جنيها مصرياً تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 3 عمال هم: «أحمد .ف. ر.» و«حسن. م.أ» و«هيثم م. م.م»، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالى عبدالحليم محمود لبيب بالتفاوض لمدة استمرت أكثر من 10 شهور مع الكفيل شركة اتحاد الأفندي بجدة لصرف مستحقات المحاسب «أحمد.ف.ر» البالغة 198 ألف ريال على 4 دفعات، ومع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بينبع لصرف مستحقات «حسن.م.أ» البالغة 66850 ريال، فضلا عن مستحقات «هيثم.م.م.» البالغة 30487 ريال لدي مؤسسة اللياقة والمرح للمقاولات بجده وتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي المسجل في طلبه.