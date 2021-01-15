شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات تطهير المساجد قبل وبعد الصلوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودورالعبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة الجميع.

كلف المحافظ بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملات تطهير مكبرة بنطاق المركز والوحدات المحليه، لتطهير وتعقيم المساجد قبل أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس، حيث قامت رئاسة الوحدة المحلية بالعصايد بشن حملة تطهير بجميع المساجد بالقرى التابعة للوحدة المحلية، والتنبيه على المصلين باحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم وارتداء الكمامة الواقية، كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بصافور بتطهير المساجد مع التنبيه بالالتزام بارتداء الكمامة الواقية وغلق دورات المياه أمام المصلين، منعاً لانتشار العدوى مع ضرورة وجود مسافة بينية بين المصلين داخل المساجد.

وقامت رئاسة الوحدة المحلية بدبيج، بتطهير المساجد استعداداً لصلاة الجمعة وفتح المسجد قبل أداء الصلاة وغلقها مباشرة بعد أداء الصلاة، ومنع تجمعات المواطنين أمام المسجد حرصاً على صحة وسلامة الجميع.