شكرا لقرائتكم خبر عن امتنعوا عن دفع الايجار.. تشميع 11 محلا بعمارات الياسمين بكفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، بالتنسيق مع شرطة المرافق والإيرادات والشئون القانونية والاشغالات والإدارة الهندسية من غلق 11 محلا بعمارات الياسمين بالمدينه لتأخرهم في دفع الإيجارات.

وقال رئيس المدينة إنه تم القيام بحمله أشرف عليها مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة لفرض سيطرة الدولة والقانون وتشميع المحلات لصالح مجلس المدينة.

كما أشار رئيس المركز والمدينة إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تجوب المدينة وقرى الوحدات المحلية بهدف رصد كافة التعديات سواء داخل المدينة أو قرى الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والإزالة الفورية قانونا.

غلق 11 محلا فى كفر شكر

غلق 11 محلا فى كفر شكر