شكرا لقرائتكم خبر عن فض 11 حفل زفاف ومصادرة 44 شيشية من مقاهي مخالفة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من مصادرة ١٧ شيشة من أحد المقاهي المخالفة بطريق الزرقيه وتم تشميع المقهي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف، كما تمكنت الحملة من فض عرسين بقري كفر عوض الله حجازي، بالإضافة إلى فض حفل عرس بقرية أم رماد بنطاق الوحدة المحلية بالطيبة، وتم تفريق المواطنين حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تم ضبط صاحب ستوديو تصوير خارجي أسفل كوبري الصدر بمدينة الزقازيق، لمخالفته للإجراءات الإحترازية وتجمع عدد كبير من المواطنين بداخله حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا، كما قامت حملة من رئاسة المركز بضبط ٢٠ مواطن داخل كافتريا بطريق العصلوجي لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم ضبط صاحب مطعم بشارع الزراعة لقيامه بعمل افتتاح للمطعم بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، اسفرت عن غلق مركز للدروس الخصوصية بشارع أبوبكر الصديق بمنطقة فلل الجامعة، وتم تفريق الطلاب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بشن حملات مكثفة بنطاق المدينة والوحدات المحلية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا، أسفرت الحملات عن فض ٤ أفراح، حيث تم فض عرس بديرب نجم بجوار الساحة الشعبية، بالإضافة إلى فض ٣ أفراح بقري العكل وصهبرة وأبوعيد التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، كما تم التحفظ على ١٩ شيشة من مقاهي مخالفه بقري شبرا صورة وصهبرة وكراديس، كما تم توقيع الغرامه الفورية المقررة على ١٠ مواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، بفض سرادق عرس بقرية أنشاص الرمل، كما قامت الوحدة المحلية بأولاد سيف بفض سرادقين أفراح أحدهم بقرية ميت ربيعة والآخر كان بقرية الدهاشنو، كما قام رئيس المركز بفض عرس قبل بدأه، وغلق قاعة بالمدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينأ أبوحماد، حملة على المقاهي والكافتريات، أسفرت جهودها عن مصادرة ٨ شيش من احد الكافتريات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالحلمية ،كما تمكنت الحمله من فض سرادق عرس بعزبة السلامة بقرية الجعفرية التابعة للوحدة المحلية بالحلمية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.