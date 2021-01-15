شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية، لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وفيهذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع قسم الإزالات بالمجلس والوحدة المحلية بغيتة، بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث علوى بمساحة ١٥٠ متر بعزبة القاسمية، التابعه لقرية السلام، كما قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة بالتصدي لمحاولة تعدي على الأرض الزراعية بعمل حفر لوضع تنك بنزين تحت الأرض ،تمهيداً لإقامة بنزينة بطريق شبرا سندنهور بمساحه ١٠٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، وقسم الإزالات برئاسة المركز ورئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية القصاصين الشرق على مساحة ٣٥٠ متر، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض، كما قامت الوحدة المحلية بسعود بردم حفر لصب خرسانة مسلحة على مساحة ١٧٥ متر ،وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين