سيارة تقود مباحث القاهرة لكشف لغز سرقة محتويات فندق بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف لغز سرقة 15 شاشة و 3 إبريق نحاس من داخل فندق بمنطقة الأزبكية.

تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفي للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة 15 شاشة – 3 إبريق نحاس من داخل إحدى الغرف، تم تشكيل فريق بحث جنائي، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في نقل المسروقات وتبين أنها ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وباستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، واتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.

وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.