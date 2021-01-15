تماثيل أثرية ومصنع للعقاقير المخدرة.. تفاصيل سقوط 9 تجار مخدرات في المنوفية-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أفراد تشكيل عصابي تخصص في إنشاء وتجهيز مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 9 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تصنيع الأقراص المخدرة لعقاري (التامول – الترامادول) وقيامهم بإعداد المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع العقاقير المخدرة وكبسها بالماكينات والأجهزة الخاصة بذلك وصولاً للمنتج النهائي وتخزينها بمخازن سرية استعدادا لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية متخذين من دائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريتي أمن الجيزة والمنوفية أمكن ضبط ( 6 من عناصر التشكيل) وبرفقتهم أحد الأشخاص.

وأسفرت عمليات التفتيش للمتهمين ومساكنهم عن ضبط كمية لبودرة الترامادول الخام وزنت (4,500) كيلو جرام - (930) قرص مخدر لعقار الترامادول - كمية لمخدر الأفيون - كمية لمخدر الحشيش وأدوات خاصة بالتصنيع والتغليف، كمية من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة، مبالغ مالية – طبنجة – 35 طلقة لذات العيار – سيارة – 7 تماثيل يشتبه في أثريتهم – 5 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة والسيارة في النقل والترويج والسلاح الناري بقصد الدفاع .

وتقدر قيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3,600,00 - ثلاثة مليون وستمائة ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم .