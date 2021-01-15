إجابات تطمئن القلوب.. الإفتاء تعلن إطلاق برنامج للرد على أسئلة واستفسارات الجمهور - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، إطلاق برنامج جديد بمناسبة بداية العام الجديد 2021، تجيب فيه على كل أسئلة واستفسارات متابعيها، بإجابات شافية تطمئن لها قلوبهم من أمناء الفتوى.

وأوضحت أنه سيتم اسقبال الأسئلة من خلال طرحها في التعليقات أو عبر رسائل الصفحة من خلال هشتاج #سؤال وجواب من_الإفتاء، ليتم الرد عليها.

وأكدت الإفتاء أن الأمم تتقدم بنوعية سؤالاتها، فالسؤال الجاد يثمر إجابة جادة، تفيد السائل والمستمع، أما السؤال الفارغ فيولد سخفًا وإجابة مضحكة، تُضحك علينا الأمم الجادة في سعيها للتقدم بينما نكتفي نحن بالنكات السخيفة والكوميكس، قائلة: «تنبهوا يرحمكم الله».