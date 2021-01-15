محافظ الجيزة يشكل لجنة متخصصة لوضع خطة تنمية متكاملة بمركزي الصف وأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل لجنة للتخطيط المحلي، لتوصيف الوضع الراهن فى كافة القطاعات التنموية بقرى مراكز الصف وأطفيح والتى تم رصد احتياجهم لدعم الخدمات المقدمة لهم، فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باختبار المراكز الأكثر احتياجاً لدعمها بخدمات أفضل و لإحداث تطوير شامل بها.

وأشار قرار محافظ الجيزة بأن اللجنة تختص بتحديد الفجوات ومساعدة ودعم الوحدات المحلية للمراكز فى وضع خطة تنمية متكاملة ومنسقة للتطوير الشامل للقطاع الريفي بالمراكز على نموذج الخطة المتفق عليها.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، الجمعة، أن اللجنة تختص بمراجعة واعتماد خطط الوحدات المحلية للمراكز قبل اعتمادها والتنسيق فى كل ما يتعلق بإجراءات الدراسات الفنية وأعمال التصميم والتنفيذ لمشروعات الخطة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكن من الموارد المادية المخصصة لتلك المراكز فى دعم خدمات البنية التحتية والمرافق وفرص العمل بتلك المراكز.

وشمل قرار محافظ الجيزة أن تكون اللجنة برئاسة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومدراء التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للأبنية التعليمية والتربية والتعليم والرى والصحة والطرق والنقل ومديرية الإسكان والطب البيطرى والزراعة والشباب والرياضة والديوان العام ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنسق وحدة حياة كريمة وجهاز الأملاك ورؤساء مركزي الصف وأطفيح ومديري التخطيط بالمركزين .