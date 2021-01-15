شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع «عامل» سقط عليه حائط منزل ببني مزار في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه سقط عليه حائط أثناء أعمال الهدم بمدينة بني مزار شمال المنيا .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع أحمد على خلف، 22 سنه، عامل، ومقيم بقرية بني على بمركز بني مزار، سقط علية حائط أثناء القيام بأعمال الهدم، بمنزل خلف مصنع البارودي بمدينة بني مزار .

تم نقل جثمان العامل إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة .

كشفت التحريات الأولية، أن المنزل مكون من 3 أداور وقيام حمدي رضا عبدالرسول، صاحب المنزل بتسليم نفسه للشرطة للتحقيق .