شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 4 مساجد جديدة ببني سويف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، إنه أناب رؤساء المدن لافتتاح 4 مساجد جديدة في 3 مراكز بالمحافظة، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف، بتكلفة تصل إلى 11 مليونًا ونصف المليون جنيه، مشيرًا إلى أنه منذ سبتمبر الماضى إلى الآن تم افتتاح 32 مسجدًا بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن المساجد الجديدة الأربعة «مسجدان فى مركز الواسطى بقرية الميمون، ومسجد فى نجع عواد بقرية كوم أبوخلاد بمركز ناصر، والمسجد الرابع فى السلام بعزبة الصعايدة بقرية مازورة بمركز سمسطا على مساحة ألف و100 متر».

وأكد المحافظ أن هناك لجنة مُشكَّلة من مديرية الاوقاف لمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مُصلٍّ إلى المسجد متوضئًا، ومصطحبًا السجادة الشخصية «المصلية»، ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.