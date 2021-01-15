شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، إعادة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجومائية.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية، التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء بشكل آمن، فيما بدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقًا لأولوية تراكيها.

ووجّه «شاهين» جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بشكل آمن.

ويُشار إلى أن الإسكندرية تعرضت، أمس، لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، مصحوبة بالرياح الشديدة، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى.