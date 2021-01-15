شكرا لقرائتكم خبر عن «فريضة الزكاة والتوازن المجتمعي».. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقى أئمة المساجد على مستوى الجمهورية خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان: «فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعى»، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، مشددة على الأئمة بضرورة ألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم ما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والأجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار كورونا من أَوْلَى أولويات الزكاة في هذه الأيام، كما أكد أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء، ولاسيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات، قائلًا: «نسأل الله العلى القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه إغلاق بيوته مرة أخرى».