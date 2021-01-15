شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 70% من المقررات التموينية لشهر يناير حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 70% من مقررات شهر يناير حتى الآن، بجانب أيضًا استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تستعد شركات بنجر السكر التابعة للوزارة لإنتاج السكر المحلي اعتبارا من الشهر المقبل لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة رقم 1 لسنة 2021 لتوريد زيت خليط «صويا- عباد» معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه على بطاقات التموين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك من شركات التكرير والتعبئة، وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية وسيتم تلقى العروض يوم 18 يناير الجاري.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقد اجتماعا مع رؤساء شركات إنتاج السكر لاستعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021، وطبقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية فإن المساحات المنزرعة للموسم الحالي من القصب هي 332 ألف فدان قصب ومتوقع أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج حوالي مليون طن سكر أبيض بينما وصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضي ومتوقع إنتاج حوالى 1 مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالي.