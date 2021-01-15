شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل في جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل عن طريق تحديد اسم شركة الكهرباء التى تتبعها من بين شركات توزيع الكهرباء في مصر وعددها 9 شركات على مستوي الجمهورية، فقط يجب تحديد الشركة المختصة بمنطقتك لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك والاستهلاك.
وتستطيع الدخول على مواقع الشركات التالية لمعرفة فاتورة الكهرباء وهي شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء .
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء :
شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط .
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء : الدخول على الرابط .
شركة القناة لتوزيع الكهرباء : الدخول على الرابط .
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط .
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط .
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط .
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط .
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط .
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط .
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