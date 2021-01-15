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تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل في جميع المحافظات

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل في جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل عن طريق تحديد اسم شركة الكهرباء التى تتبعها من بين شركات توزيع الكهرباء في مصر وعددها 9 شركات على مستوي الجمهورية، فقط يجب تحديد الشركة المختصة بمنطقتك لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك والاستهلاك.

وتستطيع الدخول على مواقع الشركات التالية لمعرفة فاتورة الكهرباء وهي شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء .

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء :

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط .

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء : الدخول على الرابط .

شركة القناة لتوزيع الكهرباء : الدخول على الرابط .

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط .

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط .

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط .

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط .

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط .

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط .

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل فى جميع المحافظات ؟

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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