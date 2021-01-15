شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل في جميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل عن طريق تحديد اسم شركة الكهرباء التى تتبعها من بين شركات توزيع الكهرباء في مصر وعددها 9 شركات على مستوي الجمهورية، فقط يجب تحديد الشركة المختصة بمنطقتك لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك والاستهلاك. وتستطيع الدخول على مواقع الشركات التالية لمعرفة فاتورة الكهرباء وهي شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء . الاستعلام عن فاتورة الكهرباء : شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط . شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء : الدخول على الرابط . شركة القناة لتوزيع الكهرباء : الدخول على الرابط . شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط . شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط . شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط . شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط . شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء : عبر الرابط . شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء : من خلال الرابط . كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل فى جميع المحافظات ؟ الوضع في مصر

اصابات 153,741

تعافي 121,072

وفيات 8,421