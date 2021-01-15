شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يفتتح معبد إيزيس في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أعمال ترميم وتطوير معبدإيزيس، وذلك في إطار احتفال أسوان بعيدها القومى والذى يتواكب مع اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالي وبحضور محافظ أسوان.

ويقع معبدإيزيس على الضفه الشرقية لمحافظة أسوان بجوار السياج الشرقي للمدينة، ناحية الشمال الغربي في مواجهة نهر النيل ويبلغ طول المعبدحوالي 19 متر وعرضه 15 متر ارتفاع السقف 7 متر تقريبًا.

تم تشيد المعبد جزئيا في عهدي الملك بطليموس الثالث والملك بطليموس الرابع ليتم تحويله فيما بعد إلى كنيسة على الارجح للقديسة مريم ويعد المعبدمن أهم الاكتشافات الأثرية المحفوظة بحالة جيدة حتى الآن منذ العثور عليه في عام 1871.