شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مقابر مخالفة بالقناطر الخيرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدت الأجهزة التنفيذية في القناطر الخيرية لبناء مخالف قام به أحد المواطنين، حيث قام ببناء مقابر بالمخالفة للقانون وخارج الحيز العمرانى.

وقال اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إنه تم إزالة تعديات أحد المواطنين قام بالتعدى ببناء مقابر مخالفة خارج الحيز العمراني وتم تنفيذ إزالة فورية وضبط مواد البناء بحضور ناهد جمال مدير المكتب الفنى وأيمن فتحى مسؤول الرصد الميدانى.

كما تم إزالة تعديات لـ٥ حالات تعدي على مساحة ١٤٠٠ متر تقريباً بمعدات مجلس المدينة وبحضورمحمد علام نائب رئيس المدينة وتنظيم حمله مكبرة على الأسواق والمحلات والكافيتريات لرفع الإشغالات من التقسيم السياحي وشارع ترعة الساحل لتوسعة الشارع أمام المارة وعمل محاضر للمخالفين وبالتنسيق مع إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة بالمجلس.

ازالة مقابر مخالفه فى القناطر

ازالة مقابر مخالفه فى القناطر

ازالة مقابر مخالفه فى القناطر