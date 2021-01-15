شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح السلع لأصحاب البطاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى، لاستمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير الجارى، إلى حانب طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه سيتم طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة في إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة.

كما توفر الوزارة منتجات الأسماك من العديد من الجهات منها مزارع بركة غليون وأسماك بحيرة ناصر وكذلك الأسماك المستوردة ذات جودة عالية، حيث يتم طرح سمك بلطى طازج كبير بسعر 27 جنيها للكيلو وسمك أسوان بلطى كبير 33 جنيهًا للكيلو وبلطى شبار أسوان 22 جنيها للكيلو بدلا من 25 وبورى سوبر طازج 65 جنيها وسبيط طازج بسعر 135 بدلا من 150 جنيها ومكرونة خليجى 25 جنيهًا للكيلو وماكريل هولندى مجمد 37 بدلا من 40 جنيها وماكريل مجمد ياباني 25 بدلا من 30 وماكرونة نرويجى 27 جنيها وسردين بسعر 16 جنيها للكيلو وفيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر 28 والرنجه من 34 إلى 36 جنيه وبلطى منظف مجمد 30 جنيه وبلطى مجمد كبير 30 جنيه بجانب طرح كميات كبيرة من منتجات الجمبري.