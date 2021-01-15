شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشرقية»: وضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة بالتنسيق مع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، إن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محطة محولات أولاد صقر جهد 11 / 66 / 220 / ك.ف، بتكلفة 42 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 %، وكذلك إنشاء محطة محولات مشتول السوق جهد 11 / 66 / 220/ ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 %، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الإبراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر، وموزع أحمد حلمي بمركز فاقوس بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه.

ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجارية بمركزي أولاد صقر ومشتول السوق، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى البعيدة ،والمساهمة في الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة ،يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية ،وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

