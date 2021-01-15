شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالميناء.

وأكدت الهيئة، في بيان، على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانى الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وأنها تسير بصورة طبيعية ويتم المتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للأحوال الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.