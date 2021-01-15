شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري يهنئ علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، التهنئة للجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وهنأ الأزهري، في بيان له، الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، والدكتور أسامة العبد والنائب منصف نجيب سليمان، وكيلي اللجنة، والدكتور محمد محمود أبوهاشم، أمين سر اللجنة.

وأعرب مستشار الرئيس عن خالص تمنيهِ التوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية، ولجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيًا لهم جميعًا كل السداد والتوفيق.