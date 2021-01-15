مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية 15 يناير

عرض موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية مواعيد صلاة الجمعة فى المدن والمحافظات عن يوم 15 يناير 2021، والذى يظهر مواقيت الصلاة حسب المدينة التى المُحدد بها موعد الصلاة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012