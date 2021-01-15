شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية 15 يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عرض موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية مواعيد صلاة الجمعة فى المدن والمحافظات عن يوم 15 يناير 2021، والذى يظهر مواقيت الصلاة حسب المدينة التى المُحدد بها موعد الصلاة.
جدول مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية 15 يناير 2021
|
المدينة
|
موعد صلاة الجمعة
|
القـاهـرة
|
12:04 م
|
الأسكندرية
|
12:09 م
|
طنطــا
|
12:05 م
|
المنصورة
|
12:04 م
|
الزقـازيق
|
12:03 م
|
أسيــوط
|
12:05 م
|
سـوهاج
|
12:03 م
|
بنى سويف
|
12:05 م
|
المنـيـا
|
12:06 م
|
قـــنا
|
11:59 ص
|
أســوان
|
11:58 ص
|
مطـروح
|
12:20 م
|
الغردقـة
|
11:54 ص
|
الخارجـة
|
12:08 م
|
الإسماعيلية
|
12:00 م
|
دميـاط
|
12:02 م
|
السـلوم
|
12:29 م
|
نويـبع
|
11:51 ص
|
حلايــب
|
11:43 ص
|
شرم الشيخ
|
11:52 ص
|
الفـيــوم
|
12:06 م
|
06-أكتوبر
|
12:06 م
|
كفر الشيخ
|
12:06 م
|
الحامول
|
12:05 م
|
بلطيم
|
12:05 م
|
طابا
|
11:52 ص
|
راس سدر
|
11:59 ص
|
الطـــور
|
11:55 ص
|
دهب
|
11:51 ص
|
ابوزنيمة
|
11:57 ص
|
راس غارب
|
11:56 ص
|
القصير
|
11:52 ص
|
برنيس
|
11:47 ص
|
سفاجة
|
11:54 ص
|
مرسى علم
|
11:50 ص
|
شلاتين
|
11:47 ص
|
سيدى برانى
|
12:26 م
|
الضبعة
|
12:16 م
|
العلمين
|
12:14 م
|
واحة سيوة
|
12:27 م
|
موط (الداخلة )
|
12:14 م
|
الفرافرة
|
12:17 م
|
البويطى
|
12:14 م
|
باريس
|
12:07 م
|
المحلة الكبرى
|
12:06 م
|
الحمام
|
12:06 م
|
نجع حمادى
|
12:00 م
|
بورسعيـد
|
12:00 م
|
السـويس
|
11:59 ص
|
العريـش
|
11:54 ص
|
الطـــور
|
11:55 ص
|
دمنـهـور
|
12:07 م
|
ادفو
|
11:58 ص
|
اسنا
|
11:59 ص
|
الأقصر
|
11:59 ص
|
القاهرة الجديدة
|
12:04 م
|
توشكى
|
12:04 م
|
الدلنجات
|
12:07 م
|
كاترين
|
11:54 ص
|
السادات
|
12:07 م
|
الصالحية الجديدة
|
12:02 م
|
العاشر من رمضان
|
12:02 م
|
العاصمة الادارية الجديدة
|
12:03 م
|
العبور
|
12:04 م
|
الفشن الجديدة
|
12:06 م
|
المنصورة الجديدة
|
12:06 م
|
النوبارية الجديدة
|
12:02 م
|
بدر
|
12:11 م
|
بنى مزار الجديدة
|
11:59 ص
|
بورسعيد الجديدة سلام
|
11:58 ص
|
بئر العبد الجديدة
|
12:03 م
|
توشكى الجديدة
|
12:05 م
|
حدائق العاصمة
|
12:00 م
|
رشيد الجديدة
|
11:53 ص
|
رفح الجديدة
|
12:06 م
|
سفنكس الجديدة
|
12:03 م
|
شرق العوينات
|
11:58 ص
|
غرب النوبارية
|
12:01 م
-
الوضع في مصر
-
اصابات
153,741
-
تعافي
121,072
-
وفيات
8,421