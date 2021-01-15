وزيرا الأوقاف والسياحة والآثار في جولة تفقدية بممشى سوق أسوان (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بجولة تفقدية بمدينة أسوان مساء أمس، شملت تفقد ممشى سوق أسوان والتحدث إلى عدد من المواطنين والتجار الذين أشادوا بالتطوير الذي تشهده المنطقة والمدينة والمحافظة.

يأتي ذلك بمناسبة مشاركة وزيرا الأوقاف والسياحة والآثار في الاحتفال بالعيد القومي الخمسين للمحافظة، حيث يتم نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم ويلقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف، عن فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التكافل المجتمعي.

وزيرا الأوقاف والسياحة والآثار ومحافظ أسوان في جولة تفقدية بممشى سوق أسوان

وزيرا الأوقاف والسياحة والآثار ومحافظ أسوان في جولة تفقدية بممشى سوق أسوان