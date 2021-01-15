شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة للمرور على 4 وحدات صحية في بئر العبد لمتابعة انتظام العمل وتوافر الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من إدارة بئر العبد الصحية بشمال سيناء بالمرور على 4 وحدات صحية ببئر العبد لمتابعة حسن سير وانتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بناًء على توجيهات طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأكد الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، أن اللجنة برئاسة الدكتور محمد سليم، نائب مدير الإدارة، وتضم: إبراهيم جميل، مدير الشؤون الإدارية، وأم كلثوم ماهر، مفتشة التمريض، وأحمد سالم، من مركز المعلومات.

وأشار «حسن» إلى المرور على الوحدات الصحية التابعة للإدارة «بالوظة- قاطية- رابعة- نجيلة»، حيث تم الاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بتلك الوحدات والتأكيد على تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بالتأكد من استمرار العمل في حملات الدمج التي تنفذها الإدارة في الوحدات الصحية، وهي صحة المرأة لفحص الثدي، والأمراض المزمنة، وصحة الأم والجنين.