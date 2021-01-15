شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح المناطق الأثرية مجانا أمام مواطني أسوان احتفالا بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فتح جميع المزارات الأثرية مجانا للمصريين اليوم 15 يناير 2021 بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان.

أكد شكري سيف الدين، نقيب المرشديين السياحيين بأسوان، أن النقابة قررت دعم القرار من خلال قيام المرشدين السياحيين بالشرح للزائرين مجانا داخل المناطق الأثرية مشاركة من المرشدين في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.