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مكافحة القوارض والذباب في العريش

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش بتغطية حيى ضاحية السلام والرائد العربي في مدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تمت تغطية الضاحية والرائد العربي ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة، بجانب تغطية برك المياه بجوار عمارات الضاحية السكنية بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

وأضاف «شوكة» أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحي الفرماوي، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا، ويضم المهندس محمود فايز والمهندسة إلهام عايش وكمال السيد ومحمد شحاتة وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن وأحمد على.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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