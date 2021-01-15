شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة القوارض والذباب في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش بتغطية حيى ضاحية السلام والرائد العربي في مدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تمت تغطية الضاحية والرائد العربي ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة، بجانب تغطية برك المياه بجوار عمارات الضاحية السكنية بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

وأضاف «شوكة» أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحي الفرماوي، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا، ويضم المهندس محمود فايز والمهندسة إلهام عايش وكمال السيد ومحمد شحاتة وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن وأحمد على.