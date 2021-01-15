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إغلاق ميدان السقالة بالغردقة لإصلاح وصيانة خط المياه الرئيسي

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الأجهزة المختصة بمدينة الغردقة بالتنسيق مع إدارة المرور اليوم الجمعة، ميدان السقالة وأول شارع الشيراتون، بمدينة الغردقة، لإجراء عملية صيانة وإصلاح لخط المياه الرئيسي.

وأكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أنه سيتم الإغلاق من الساعة التاسعة صباحا حتى نهاية أعمال الإصلاح، وتم التنسيق مع مسؤولي المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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