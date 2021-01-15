شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام مشروبات غازية منتهية الصلاحية في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن إعدام كمية من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية في مدينة الشيخ زويد، بعد ضبطها خلال حملة صحية على المحال التجارية في المدينة.

أكد الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، أنه بناء على تعليمات الدكتور، طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وبإشراف الدكتور رمضان توفيق مدير الطب الوقائي بالمديرية قام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة بقيادة شاهين سليم بإعدام الكمية المضبوطة من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية.

أشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون ضد المتلاعبين والمخالفات التي تضر بصحة المواطنين.