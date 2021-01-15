شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: إقامة محطة توليد كهرباء عملاقة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن إنشاء محطة كهرباء عملاقة داخل المحطة البخارية بالعريش لضمان توفير الكهرباء وتغذية مراكز ومدن المحافظة.

أكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن ديوان عام المحافظة يقدم كافة التسهيلات وإجراء التنسيقات اللازمة لمختلف الجهات العاملة في نطاق المحافظة لسرعة الانتهاء من إنشاء محطة الكهرباء بناء على توجيهات الرئيس.

أشار المحافظ إلى أن مشروع انشاء محطة كهرباء بالعريش لإضافة طاقة كهربائية جديدة لدعم الكهرباء بالمحافظة باقامة محطة ذات قدرات كبيرة كبديل إضافى وداعم للطاقة الموجودة، ويتضمن 3 محاور وهى إنشاء محطة كهرباء محطة كهرباء بالمحطة البخارية بالعريش ومحطة أخرى في الشلاق بالشيخ زويد، وخط كهرباء للربط بين المحطتين.

وقال المحافظ، إن الكهرباء أكثر مصادر الطاقة شيوعًا وأسهلها توفرًا، وتلعب دورًا كبيرًا في الحياة اليومية للمواطنين وفى تقديم كافة الخدمات المتنوعة لهم في شتى القطاعات.

وأوضح المحافظ أن إجمالى الطاقة المستهلكة خلال العام 2019-2020 بشمال سيناء بلغت 650 مليون كيلو وات من خلال 12 محطة هي: القنطرة شرق، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء، وقاطية .