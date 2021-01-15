شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: إقامة تجمعات تنموية زراعية في وسط سيناء خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن عام 2021 سيكون عام الزراعة في المحافظة، وأنه سيتم قريبا تحقيق حلم زراعة ٢٧١ ألف فدان بشمال سيناء.

أضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه خلال العام الجاري سيتم التركيز فيه على الزراعة من خلال إقامة التجمعات الزراعية التنموية في منطقة وسط سيناء.

أشار المحافظ إلى أن المستهدف إضافة مساحة 271 ألف فدان كمرحلة أولى ضمن منظومة الزراعة بالاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.