شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل في رفح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن صرف دفعة جديدة من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح.

أشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى أن موضوع التعويضات يسير وفق منظومة ثابتة وسيحصل كل مواطن مستحق على حقه كاملا بدون تدخلات، مؤكدا الموافقة على صرف دفعة جديدة من التعويضات برفح لمن لهم مستحقات من ٤٠٠ ألف جنيه إلى ٦٠٠ ألف جنيه.

أكد المحافظ على أنه جارى الصرف حاليا لتعويضات حرم مطار العريش، وخلال الأسبوع المقبل سيتم صرف تعويضات المنازل التي تم معاينتها بالشيخ زويد .