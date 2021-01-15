شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الزكاة شرعت في الإسلام لأغراض سامية تعود على الفرد والمجتمع بالخير الوفير، فهي تسهم في تحقيق التوازن المجتمعي وسد حوائج المحتاجين، وهي طهارة للنفس ونماء للمال.

أضاف «جمعة»، أن الزكاة مواساة للفقراء ومعونة لذوي الحاجات تكفهم عن البغضاء وتمنعهم من التقاطع وتبعثهم على التواصل، يجب إخراجها في مواقيتها المحددة، مشيرًا إلى أن توفير الدواء والعلاج لمرضي كورونا ومساعدة المضارين جراء الظروف الحالية من أولي أولويات الزكاة هذه الأيام.

لفت، إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.