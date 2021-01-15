كورونا في 24 ساعة| الإصابات العالمية تتجاوز 92 مليونًا.. ومصر للطيران تعلن إجراءات جديدة للمسافرين ل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121072 حالة حتى اليوم.

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