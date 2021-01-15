حدث ليلاً| مصر تتجاوز الألف إصابة بكورونا محددًا.. وبايدن يعلن خطته لإنقاذ بلاده من أسوأ أزماتها

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تجاوزنا الألف حالة مجددًا.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121072 حالة حتى اليوم.

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وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري مطمئن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيجرى صرف الدفعة الثانية بالمرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة يوم 17 يناير.

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واشنطن بوست: ترامب محبط ومعزول في البيت الأبيض بعد تخلي حلفائه عنه

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب معزول ومحبط في آخر أيام فترته الرئاسية ويشعر بالغضب من مساعديه الذين اتهمهم بالتخلي عنه في عملية التصويت الثانية ضده في مجلس النواب والتي جعلته أول رئيس أمريكي يحاكم مرتين.

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الإف بي آي يتعرف على أحد مُقتحمي مبنى الكابيتول

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على كيفن سيفريد، الذي شوهد وهو يحمل علم الكونفدرالية داخل مبنى كابيتول هيل وسط أحداث الفوضى التي شهدتها العاصمة واشنطن، حسبما أفادت شكوى جنائية فيدرالية.

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الخزانة الأمريكية تدرج تنظيمي ولاية سيناء وحسم على قوائم الإرهاب

أدرجت الولايات المتحدة تنظيمي "ولاية سيناء" و"حسم" ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب، حسبما نقلت تقارير إعلامية من بينها سي إن إن عربية.

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بايدن في البيت الأبيض: واشنطن تعلن الخطة الأمنية لمراسم التنصيب

أعلنت الخدمة السرية في واشنطن قائمة بالممنوعات المحظور اصطحابها خلال حضور حفل التنصيب المزمع للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

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ترحيل جزائري من فرنسا بعد رفضه توصيل الطعام ليهود

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أنه من المنتظر ترحيل جزائري أدين بسلوك معاد للسامية، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وكتب دارمانان على "تويتر": "لقد اتخذت قرارا بطرد رجل توصيل وجبات من الأراضي الوطنية، أعلن رفضه توصيل الطعام لعملاء يهود".

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بايدن يعلن خطته لإنقاذ الولايات المتحدة من أسوأ أزماتها

عرض الرئيس الأميركي المنتخب، مساء الخميس، أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة، التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، في حين لا يزال ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل.

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