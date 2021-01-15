أخبار مصر

5 أيام ممطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأربعاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 15 يناير 2021 إلى الأربعاء 20 يناير 2021، وهي كالتالي:

الجمعة 15 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت 16 يناير:

- أمطار متوسطة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 17 يناير:

- أمطار متوسطة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة 50% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الإثنين 18 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الثلاثاء 19 يناير:

- أمطار خفيفة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 20 يناير:

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا