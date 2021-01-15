5 أيام ممطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأربعاء المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 15 يناير 2021 إلى الأربعاء 20 يناير 2021، وهي كالتالي:
الجمعة 15 يناير:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
السبت 16 يناير:
- أمطار متوسطة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
الأحد 17 يناير:
- أمطار متوسطة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة 50% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
الإثنين 18 يناير:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
الثلاثاء 19 يناير:
- أمطار خفيفة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
الأربعاء 20 يناير:
شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.