لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق "المحصورة بين شارع المريوطية حتي شارع المطبعة – ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق"، وذلك لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 15/1/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 16/1/2021، لإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6.

أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، معلنة أنها ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​