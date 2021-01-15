أخبار مصر

أمريكا تدرج «أنصار بيت المقدس وحسم» على قوائم الإرهاب

0 نشر
أ.ش.أ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرج «أنصار بيت المقدس وحسم» على قوائم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، فرع تنظيم داعش في سيناء بمصر وحركة مرتبطة بتنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب العالمي.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إنه تم تصنيف جماعة «أنصار بيت المقدس» المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء شرق مصر ضمن قوائم الإرهاب. حسبما أفادت قناة «الحرة الأمريكية» مساء الخميس.


وذكر الموقع أن الولايات المتحدة صنفت أيضا «حركة سواعد مصر» المعروفة اختصارا بكلمة «حسم» ضمن قوائم الإرهاب. وشمل التصنيف أيضا شخصيات مرتبطة بتنظيم «حسم» هم كل من علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس حركة «حسم» وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حاليا، وقيادي آخر في الحركة يدعى يحيى موسى ويسكن تركيا أيضا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا