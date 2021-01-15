شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المعسكر التثقيفي للأئمة بـ«أوقاف أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الأوقاف التدريبية والتوسع في البرامج التثقيفية للأئمة، انطلقت الخميس، فعاليات المعسكر التثقيفي للأئمة بمحافظة أسوان، بعنوان "القضايا العصرية وحتمية التجديد"، الذي يستضيف (65) إمامًا من الأئمة المتميزين بمحافظة أسوان بالقاعة الكبرى بالمسجد الجامع بمدينة أسوان، بحضور الدكتور أحمد خليل عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان سابقًا وعميد المركز الثقافي، والدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

أكد محمد عزت، أن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الارتقاء بمستوى الأداء العلمي لدى الأئمة وصولا إلى أعلى درجات التميز والإجادة لنشر سماحة الدين ونبذ كل ألوان التطرف وتقديم خطاب ديني مستنير ومنضبط لمعالجة قضايا العصر .

وأشار الدكتور أحمد خليل إلى أن التجديد لا يعني إحداث البدع في الدين ولكن يعني الوصول للفهم المنضبط الذي يتوافق مع مقاصد الدين الكلية، لأن طبيعة الحياة البشرية تتغير وتتطور باستمرار وأن الحاجة ملحة لإعادة قراءة النصوص الشرعية بما يتلاءم مع المستجدات ووفق الأصول المعتمدة في الاجتهاد الفقهي وبعيدة عن الهوى والآراء الشخصية .

أكد على أن من مهام الدين إزالة ما علق به من تصورات خاطئة ومفاهيم مغلوطة وتطبيقات منحرفة ليظل الدين ناصعًا بأحكامه وتشريعاته، ثم بين خليل، مواقف العلماء واتجاهاتهم من التجديد وأن الاتجاه الأوسط بين اتجاهين يرفض جمود الآخرين وجهود الآخرين ويلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت ويقبل التجديد، بل يدعو إليه وينادي به على أن يكون تجديدًا في ظل الأصالة الاسلامية كما يُفرق بين ما يجوز اقتباسه ومالا يجوز، ويُميز بين ما يلائم وما لا يلائم.