شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيمنز الألمانية: مشروع القطار السريع يوفر 15 ألف فرصة عمل وألفين وظيفة دائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، إن مشروع القطار السريع سيوفر 15 ألف فرصة عمل في البناء و2000 فرصة عمل دائمة في المرحلة الأولى منه فقط، مضيفا إلى أن القطار سيكون شبيهًا لما جرى تنفيذه في ألمانيا، وبشكل أساسي أحدث قطار فائق السرعة في ألمانيا.

وأضاف، خلال لقاء لبرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستنفذها الشركة في مصر؛ تشجيعا جيدا للشعب المصري للمضي قدما في الاتجاه الصحيح، معقبا أن المشروع يمنح الشباب الأمل الذي يحتاجونه في المستقبل، مضيفا أن القيمة الإجمالية للمشروع 360 مليار جنيه، أي ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي، قائلًا إن المرحلة الأولى للمنظومة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر تنفيذ خط من مدينة العلمين إلى العين السخنة، لافتا إلى أنه عرض نموذجا للقطار السريع على الرئيس والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، مضيفًا أن القطار يمكن أن يمثل روح مصر، مضيفا أن القطار المنفذ في مصر أحدث قطار مستخدم في ألمانيا ودول أخرى كروسيا، وبصدد العمل على مشروع عظيم، هو آمن جدا ونعمل على بناء وسائل نقل مستدامة.

وأكد رئيس شركة سيمنس الالمانية

على أننا لدينا قائد قوي جدًا وحازم وينفذ ما يقول ومتعاون جدًا، وتعلمت منه درسًا عن مهارات التفاوض، لافتا إلى أن الرئيس السيسي معروف باهتمامه بالتفاصيل ويعرف تمامًا جوهر الأمور، وتشرفت بنقل تحيات المستشارة الألمانية له.

وتابع: أننا على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في البنية التحتية الخاصة بنقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وفعالية، مضيفا أن توفير الطاقة المستدامة وميسورة التكلفة كان هو أساس التعاون خلال الموجة الأولى مع مصر.

وكان قال جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، إنه تعلم من الرئيس عبدالفتاح السيسي درسا حول مهارات التفاوض، مؤكدا أن الحوار بينهما حول منظومة القطار الكهربائي كان مفتوحا وشديد الاحترام، مضيفا أن تحول الشركة من مجرد مورد إلى صديق للدولة تطلب المزيد من الثقة، موضحًا أنها عملية تحتاج ترجمة الأقوال إلى أفعال.

وأضاف، خلال اللقاء التليفزيوني، أن الرئيس السيسي يتسم باهتمامه بتفاصيل الأمور، وإطلاعه جيدًا على البنود والشروط، مضيفًا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعت الرئيس لزيارة البلاد وإجراء محادثات مستقبلية حول العلاقات الثنائية، والعلاقات المصرية الأوروبية، مضيفا أن إجراء المحادثات يرجع إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر كدولة عامة ودور الرئيس السيسي خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، معربًا عن أمله في تحديد موعد الزيارة قريبا.

وتابع كايسر أن الاجتماع مع الرئيس شهد الحديث عن اقتصاد الهيدروجين، حيث تتمتع مصر بوفرة الغاز، إضافة إلى الحديث حول العديد من الأشياء الجيدة، مضيفا الشركة تسعى لنقل البضائع والركاب بكفاءة وأمان، لافتًا إلى أنه اتفق مع الرئيس السيسي على خارطة الطريق لجعل مصر أكثر كفاءة في نقل البضائع والركاب، معربا عن شرفه في مساعدة الرئيس والشعب والاقتصاد، لتحقيق رؤية الرئيس لتنمية البلاد اقتصاديا.