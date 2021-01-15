شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان: السلام هدف جميع الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر وزارة الخارجية، رسالة من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام بشأن التعاون لتعزيز ثقافة السلام الإنساني.



عبر وزير الأوقاف عن تقديره لهذه الرسالة ولقضية نشر ثقافة السلام الإنساني والعالمي وقبول الآخر وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، مؤكدا أن السلام الإنساني هدف مشترك بين جميع الأديان السماوية، وواجبنا العمل معا على ترسيخ ثقافة السلام العادل والشامل دون استعلاء من بعض بني البشر على بعض، مع نبذ كل ثقافات العنف والتطرف والإرهاب.