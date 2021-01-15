شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب البيطري» بالقليوبية: الدولة وفرت لقاح أنفلونزا الطيور بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شهاب مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالقليوبية إن المحافظة تحتوي على ما يقرب من 1500 مزرعة دواجن يتم التعامل معها بيطريا.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة وفرت لقاح أنفلونزا الطيور بالمجان على مستوى الوطن للتربية المنزلية أو الحضانة ما يسمى التحصين السيادي.

وتابع أن أي قطيع يتم طرحه في السوق يتم سحب عينة منه قبل طرحه للتأكد من عدم إصابته بأنفلونزا الطيور وحال البيع دون سحب عينة يتم عمل محضر وتصل العقوبة للغرامة والحبس.